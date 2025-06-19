Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχείρηση απεγκλωβισμού 21 αλλοδαπών από βραχώδη περιοχή του Αγίου Βασιλείου στη Σύμη, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, δύο φουσκωτά σκάφη, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και εθελοντές διασώστες. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης.

Μία γυναίκα από την ομάδα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Σύμης για προληπτικούς λόγους.





