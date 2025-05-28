Ελεύθερη με χρηματική εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ και με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 38χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή σε μεγάλη υπόθεση απάτης που αφορά εικονικά ταξίδια στο εξωτερικό. Μετά την απολογία της, της επιβλήθηκαν οι όροι της υποχρεωτικής παρουσίας τρεις φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σημειώνεται ότι η εμφανιζόμενη ως δημοσιογράφος, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων αλλά και ταξιδιωτική πράκτορας, κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες πολίτες με τελευταία θύματα της, αρκετούς που πλήρωσαν για να εξασφαλίσουν ταξίδι στο Αμπού Ντάμπι για το Final Four της Euroleague.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συνήγορό της, Γιάννης Γλύκας, είχε δηλώσει ότι η εντολέας του «δεν προσπάθησε να οικειοποιηθεί ή να καταχραστεί χρήματα άλλων». «Η κατηγορία είναι έωλη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουδέποτε παρουσίασε ψευδείς παραστάσεις ως αληθινές. Δεν προσπάθησε να οικειοποιηθεί, να καταχραστεί χρήματα άλλων. Ενδεχομένως υπάρχουν αστικές διάφορες οι οποίες θα τακτοποιηθούν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «άλλο το αστικό σκέλος άλλο το ποινικό. Δεν υπάρχει αδίκημα απάτης, ούτε ξέπλυμα. Σε άμεσο χρόνο θα επιστρέψει τα ποσά στους πολίτες που την κατηγορούν. Δεν έχουμε ποινικό αδίκημα, έχουμε αστική αξίωση. Η υπόθεση έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές».

Πηγή: skai.gr

