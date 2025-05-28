Μαραθώνια κινητοποίηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» πραγματοποίησαν ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί της Αττικής, που από σήμερα βρίσκονται σε 48ωρη απεργία.

Η πομπή τους ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι από τη λεωφόρο Αθηνών και κινήθηκε από τον Κηφισό, την Αττική Οδό για να φτάσει στο πάρκινγκ των ταξί, στο εμπορικό πάρκο, δίπλα στον διεθνή αερολιμένα. Από εκεί, με μικρά λεωφορεία μετακινήθηκαν προς το αεροδρόμιο. Φτάνοντας πραγματοποίησαν μια μικρή πορεία στον χώρο των αφίξεων και προσέγγισαν το σημείο όπου σταθμεύουν ΙΧ (βαν), με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να λέει ότι «θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι να κάνει ελέγχους η Τροχαία, γιατί αυτό είναι παράνομο». Στη συνέχεια, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα όπως «το ταξί είναι εδώ, ενωμένο δυνατό», αλλά και κατά του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Στον κ. Κυρανάκη καταλογίζουν την «παράνομη πιάτσα», όπως λένε, της Uber, που λειτουργεί στο αεροδρόμιο. Οι οδηγοί και ιδιοκτήτες των ταξί αμέσως μετά πήγαν στο σημείο όπου σταθμεύουν τα οχήματα της Uber, όπου και ενημέρωσαν τουρίστες για τη διαμαρτυρία τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΑΤΑ και το ΣΟΤΑ κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο για να διαμαρτυρηθούν για τις «συνθήκες του αθέμιτου ανταγωνισμού που προάγει η διοίκηση του Δ.Α.Α. “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” σε συνεργασία με την Ούμπερ, την υποκλοπή του μεταφορικού έργου ανήκει στα Ταξί από τα ΕΙΧ και την πειρατεία» καθώς και για την «παράλογη ΦΙΞ τιμή από και προς τον δακτύλιο». Επιπλέον, έθεσαν ζητήματα φορολόγησης καθώς και αυτό της λεωφορειολωρίδας.

Οι κινητοποιήσεις, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας, θα συνεχιστούν και αύριο, με αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στη Μεσογείων.

Πηγή: skai.gr

