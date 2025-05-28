Μία ημέρα μετά τη σύλληψη των τριών δραστών για την ανθρωποκτονία της 69χρονης, συμβολαιογράφου, που έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2025, η Ελληνική αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης, τρια άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων" ενώ επίσης επισημαίνεται ότι "όπως προέκυψε, 46χρονος και 50χρονος, μετέβησαν στην οικία του θύματος, με όχημα που οδηγούσε 21χρονος (συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου), με σκοπό τη ληστεία, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να την τραυματίσει θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ζακύνθου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 69χρονης ημεδαπής, που τελέστηκε την 19 Φεβρουαρίου 2025 σε περιοχή της Ζακύνθου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν σχετικού εντάλματος σύλληψης, -3- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 19-02-2025, το θύμα ανευρέθη νεκρό από συγγενικό της πρόσωπο έξω από την οικία της, πλησίον οχήματος ιδιοκτησίας της, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που μετέβη στο σημείο, ο θάνατός της προήλθε από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο στον αριστερό της μηρό.

Κατόπιν διενεργηθείσας προανάκρισης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, με τη συνδρομή κλιμακίου του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Δ.Α.Ο.Ε., με την ανάλυση ψηφιακών μέσων και την αξιολόγηση στοιχείων, διαπιστώθηκε η εμπλοκή των τριών συλληφθέντων στην υπόθεση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, 46χρονος και 50χρονος, μετέβησαν στην οικία του θύματος, με όχημα που οδηγούσε 21χρονος (συγγενικό πρόσωπο του 46χρονου), με σκοπό τη ληστεία, ωστόσο εκείνη αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να την τραυματίσει θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ανακριτή.»

