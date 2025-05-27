Με τον ισχυρισμό ότι δεν υφίστανται οι κατηγορίες της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα αλλά μόνο αστικές αξιώσεις θα βρεθεί αύριο, Τετάρτη 28 Μαϊου, στο ανακριτικό γραφείο η κατηγορούμενη για εξαπάτηση πολιτών μέσω πώλησης εισιτηρίων για το εξωτερικό χωρίς αντίκρυσμα.

Η γυναίκα που καταγγέλεται από δεκάδες πολίτες για απάτη είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, ωστόσο ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί αύριο μετά το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Γιάννη Γλύκα, η εντολέας του «δεν προσπάθησε να οικειοποιηθεί ή να καταχραστεί χρήματα άλλων». «Η κατηγορία είναι έωλη, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ουδέποτε παρουσίασε ψευδείς παραστάσεις ως αληθινές. Δεν προσπάθησε να οικειοποιηθεί, να καταχραστεί χρήματα άλλων. Ενδεχομένως υπάρχουν αστικές διάφορες οι οποίες θα τακτοποιηθούν», πρόσθεσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «άλλο το αστικό σκέλος άλλο το ποινικό. Δεν υπάρχει αδίκημα απάτης, ούτε ξέπλυμα. Σε άμεσο χρόνο θα επιστρέψει τα ποσά στους πολίτες που την κατηγορούν. Δεν έχουμε ποινικό αδίκημα, έχουμε αστική αξίωση. Η υπόθεση έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

