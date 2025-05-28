Λογαριασμός
Μέλη της Νέας Αριστεράς άνοιξαν παλαιστινιακή σημαία στην Ακρόπολη – 12 προσαγωγές – Δείτε φωτογραφίες 

Το κόμμα καταγγέλλει ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο» και ζητά την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων

Στην προσαγωγή 12 μελών του κόμματος της Νέας Αριστεράς προχώρησε σήμερα το πρωί η ΕΛΑΣ, τα οποία  επιχείρησαν να ανοίξουν σημαία της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη.

«H αλληλεγγύη, το αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος δεν είναι εγκληματικές πράξεις. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων των πολιτών να διαδηλώσουν για την ειρήνη. Η Παλαιστίνη πρέπει να ζήσει, οι Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνοι σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταγγέλλοντας την προσαγωγή μελών της και της Νεολαίας του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας του ΚΣ της Νεολαίας. 

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ακόμα ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο, προχώρησαν σε προσαγωγή 15 ατόμων» και ζητά την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Πηγή: skai.gr

