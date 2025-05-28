Στην προσαγωγή 12 μελών του κόμματος της Νέας Αριστεράς προχώρησε σήμερα το πρωί η ΕΛΑΣ, τα οποία επιχείρησαν να ανοίξουν σημαία της Παλαιστίνης στην Ακρόπολη.

«H αλληλεγγύη, το αίτημα να σταματήσει ο πόλεμος δεν είναι εγκληματικές πράξεις. Είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων των πολιτών να διαδηλώσουν για την ειρήνη. Η Παλαιστίνη πρέπει να ζήσει, οι Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνοι σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά καταγγέλλοντας την προσαγωγή μελών της και της Νεολαίας του κόμματος, μεταξύ των οποίων ο γραμματέας του ΚΣ της Νεολαίας.

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ακόμα ότι «οι αστυνομικές δυνάμεις επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ζήλο, προχώρησαν σε προσαγωγή 15 ατόμων» και ζητά την άμεση απελευθέρωση των προσαχθέντων.

Πηγή: skai.gr

