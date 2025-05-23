Με δύο βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωπη η PR που συνελήφθη για υπόθεση μεγάλης απάτης με ψεύτικα ταξίδια στο εξωτερικό, η οποία οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ενώ ήδη έχει λάβει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί την Τρίτη 27 Μαΐου.

Η εμφανιζόμενη ως δημοσιογράφος, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων αλλά και ταξιδιωτική πράκτορας, φέρεται να έχει εξαπατήσει δεκάδες πολίτες με τελευταία θύματα της, αρκετούς που πλήρωσαν για να εξασφαλίσουν ταξίδι στο Αμπού Ντάμπι για το Final Four της Euroleague.

Στα δικαστήρια βρέθηκαν πολλοί εξαπατηθέντες από την κατηγορουμένη που φαίνεται να δρούσε ως ταξιδιωτική πράκτορας τουλάχιστον εδώ και έναν χρόνο. Η ίδια φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες.

Τι αναφέρουν οι συνομιλίες με την ξαδέρφη της

Την ίδια στιγμή, σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την PR, η οποία πουλούσε όνειρα σε…πακέτο διακοπών ενόψει του Final 4 της Euroleague που διεξάγεται από σήμερα Παρασκευή 23 Μαΐου έως την Κυριακή 25 Μαΐου.

Για πρώτη φορά βλέπουν το φως της δημοσιότητας μηνύματα που αντάλλασσαν η PR με την ξαδέρφη της. Όπως αναφέρει η δεύτερη, η δράστης έχει απλώσει τα «πλοκάμια» της μέχρι και στη Γερμανία. «Εξαπάτησε εμένα, τις αδερφές μου, τις κουμπάρες μου και αρκετούς φίλους και συναδέρφους της αδερφής μου κλείνοντας και καλά κρουαζιέρες, ταξίδια στην Αμερική και στο Ντουμπάι».

Όπως προκύπτει από τα μηνύματα, εμπλέκονται και αεροπορικές εταιρείες, καθώς και προμηθευτές εταιρειών.

Κορόιδεψε και την Εθνική Ομάδα Cheerleading

Τα θύματα δεν σταματούν όμως εδώ, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η «γυναίκα αράχνη» φαίνεται ότι εξαπάτησε και την Εθνική Ομάδα Cheerleading.

Όπως αποκαλύπτει πατέρας μιας εκ των αθλητριών, τα κορίτσια προετοιμάζονταν καθημερινά πάνω από έναν χρόνο, με τα ταξίδια να τα «κανονίζει» η ίδια. «Το Μεγάλο Σάββατο συγκεκριμένα που ήταν οι αθλήτριες να ταξιδέψουν το πρωί για το Ορλάντο, μας ήρθε ένα μήνυμα από τον σύλλογο, ότι τους είπε η πράκτορας ότι δεν ταξιδεύουν σήμερα και ότι θα ταξιδέψουν αύριο το πρωί, Κυριακή του Πάσχα. Εμείς και ίσως ο σύλλογος, όλοι μαζί το ψάξαμε και είδαμε ότι βασικά δεν είχε γίνει καμία κράτηση, ούτε για το Σάββατο ούτε για την Κυριακή».

«Κλαίγανε, προφανώς ήταν σε σοκ πολλές, δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν. Συναντήθηκαν όλοι οι γονείς μαζί και κλείσαμε εκ νέου εισιτήρια με έξτρα λεφτά προφανώς και τελικά η ομάδα ταξίδεψε στο Ορλάντο. Το ποσό της κάθε οικογένειας ήταν 1.050 ευρώ τα εισιτήρια και κάποια έξτρα που ήταν οι μεταφορές κλπ. Σύνολο πρέπει να ήταν γύρω στα 45.000 ευρώ».

«Πλήρωσα 5.000 ευρώ για ταξίδι "μαϊμού" στην Αμερική»

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η δικηγόρος Νατάσα Τραγγάλου, η οποία εκπροσωπεί εκατοντάδες άτομα που φέρεται να έχουν πέσει θύματα της PR, εξήγησε πώς και η ίδια εξαπατήθηκε.

«Δεν ξέρω τι τύχη μπορούν να έχουν τα άτομα αυτά ως προς την αποζημίωση. Η ηθική μας ικανοποίηση είναι ότι η κυρία αυτήν τη στιγμή κρατείται, πράγμα το οποίο περιμέναμε από το καλοκαίρι που έχουμε υποβάλει τη μήνυση. Είχε την προσωπική επαφή, την αμεσότητα του να τη βρίσκεις ανά πάσα στιγμή. Το τυράκι που πετούσε ήταν ότι προσέφερε ταξίδια διήμερα ή διαμονές στις πόλεις της Ευρώπης ή στην Αθήνα σε τιμές κάτω του μισού», δήλωσε η κ. Τραγγάλου.

«Κι εγώ όταν έβρισκα από πλατφόρμα 200-250 ευρώ και μου το έδινε 110 πληρωμένο, καταλαβαίνετε. Η απάτη ήρθε από τέλη Μαρτίου που ξεκινήσαμε να οργανώνουμε ένα ταξίδι στην Αμερική. Εγώ πλήρωσα 5.000 ευρώ για ταξίδι μαϊμού».

Πηγή: skai.gr

