Κικίλιας: Επέκταση του λιμανιού των Λειψών

Στους Λειψούς στρέφει το βλέμμα του το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προωθώντας ένα έργο που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις λιμενικές υποδομές του νησιού και να βελτιώσει τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Σε ανάρτησή του στο LinkedIn, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, γνωστοποίησε την υπογραφή της απόφασης για τη διενέργεια του διαγωνισμού που αφορά την επέκταση του λιμένα Λειψών και την κατασκευή νέας αποβάθρας για οχηματαγωγά και επιβατηγά πλοία, στη θέση «Καβί», έργο με προϋπολογισμό άνω των 5,2 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον δήμαρχο Λειψών, Φώτη Μάγγο, ο τελευταίος χαρακτήρισε το έργο ως μια παρέμβαση που «αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη των Λειψών», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εξέλιξη μιας διεκδίκησης που, όπως σημείωσε, περνά πλέον από το στάδιο των συζητήσεων στην υλοποίηση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα λιμενική υποδομή δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πλοίων, τη βελτίωση των συνθηκών πρόσδεσης και εξυπηρέτησης, καθώς και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των θαλάσσιων συγκοινωνιών του νησιού.

«Σε μέρη όπως οι Λειψοί, τέτοιες παρεμβάσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στο λιμάνι, στην αναμονή, στην επιβίβαση, στην αποβίβαση, στη δουλειά των ανθρώπων που ζουν καθημερινά με το πλοίο και τις ανάγκες του νησιού» σημείωσε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε έργα που ενισχύουν τη νησιωτικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

