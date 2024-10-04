Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Γεράκι Αμαλιαδας το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ το απόγευμα ήχησε ξανά το 112.

Λίγο πριν τις 16.00 οι πολίτες στην περιοχή Χάβαρι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ νωρίτερα μήνυμα από το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές Τσιχλέικα, Βρετέικα και Κρυόνερο προς Αμαλιάδα.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά, οι φλόγες έφτασαν στους οικισμούς, ενώ κάηκε μία αγροικία και αγροτικά μηχανήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική τραυματίστηκε σοβαρά ένα δασοκομάντο της 6ης ΕΜΟΔΕ, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπέστη συντριπτικό κάταγμα. Ο πυροσβέστης διακομίστηκε με ελικόπτερο Bell στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου ώστε να υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις και θα αποφασιστεί αν στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Βίντεο από την μεταφορά του στο Γ.Ν. Πύργου

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν πλέον 265 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 6ης ΕΜΟΔΕ και 83 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησαν 8 πυροσβεστικά αεροσκαφη και 9 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 έχουν συντονιστικό ρόλο.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της αυτοδιοίκησης.

Στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκεται ήδη ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος, Νίκος Ρουμελιώτης και μεταβαίνει ο αρχηγός, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

«Το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γεράκι είναι πολύ μεγάλο και δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δυσκολεύουν το έργο των εναέριων και επίγειων δυνάμεων πυρόσβεσης», αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Όπως προσέθεσε ο αντιπεριφερειάρχης, «το μέτωπο της φωτιάς κινείται τώρα προς την περιοχή Χάβαρι και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές».

Επίσης, ο Νίκος Κοροβέσης σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έστειλε από την πρώτη στιγμή όλα τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας, για να συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις».

Συντονιστική σύσκεψη υπό τον Κικίλια

Συντονιστική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Γεράκι Ηλείας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν συναρμόδια υπουργεία, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, σωμάτων ασφαλείας, των ενόπλων δυνάμεων καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση και για την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Πανόπουλου Ηλείας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Γεράκι, του δήμου Ήλιδας #Ηλεία.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Νέα Μανωλάδα Ηλείας σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Παράλληλα, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης.

Κλιμάκιο της ΔΑΕΕ βρίσκεται στην Ηλεία - 9 φωτιές έχουν εκδηλωθεί από το πρωί στο νομό

Εννέα πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί από το πρωί σήμερα σε περιοχές του νομού Ηλείας και ήδη βρίσκεται επί τόπου κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Το κλιμάκιο αναμένεται να συλλέξει στοιχεία, σχετικά με αίτια που προκάλεσαν τις σημερινές φωτιές.

