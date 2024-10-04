Μία ακόμη δολιοφθορά σε καλώδια της σιδηροδρομικής γραμμής του ΟΣΕ στην περιοχή του ΣΚΑ σημειώθηκε τα ξημερώματα από δύο άτομα τα οποία και συνελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία, την ώρα που προχωρούσαν σε έκνομες ενέργειες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΣΕ, σήμερα τα ξημερώματα (και ώρα 01.11) παρουσιάστηκε πρόβλημα στο κύκλωμα (6107) στην περιοχή του ΣΚΑ. Σηκώθηκε αμέσως drone του Οργανισμού για σχετικό έλεγχο και, κατόπιν ενημέρωσης από τον χειριστή, εντοπίστηκαν 2 άτομα μέσα στην τροχιά τα οποία είχαν προχωρήσει σε δολιοφθορές.

Ενημερώθηκε η Αστυνομία η οποία και προχώρησε σε συλλήψεις, ενώ ο ΟΣΕ προχωρά σε μηνύσεις κατά των εμπλεκομένων.

Σημειώνεται ότι οι αυξανόμενες κλοπές σιδηροδρομικών υλικών, όπως ράγες και καλώδια, αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα που πλήττει τις ελληνικές σιδηροδρομικές υποδομές.

Τα κυκλώματα που δραστηριοποιούνται σε περιοχές, όπως οι Αχαρνές και ο ΣKA, λεηλατούν καλώδια τηλεδιοίκησης και φωτοσήμανσης, μπλοκάροντας τη λειτουργία των τρένων. Οι επιπτώσεις αυτών των ενεργειών είναι σημαντικές, καθώς οι πίνακες ελέγχου χάνουν εικόνα της ακριβούς θέσης των συρμών, δημιουργώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια και αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Οι δράστες δεν περιορίζονται μόνο στα καλώδια, αλλά κλέβουν και τμήματα από τις ράγες, τις οποίες φέρονται να μεταφέρουν σε παράνομα χυτήρια για την πώληση του χαλκού και του σιδήρου.

Πρόσφατα, στην περιοχή του Ταύρου, αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο που μετέφερε πάνω από 500 κιλά σιδηροδρομικού υλικού. Το ενδιαφέρον αυτών των κυκλωμάτων φαίνεται να έχει πλέον μετατοπιστεί στην ηλεκτροκίνηση, καθώς ο σκληρός ηλεκτρολυτικός χαλκός που χρησιμοποιείται στις γραμμές έχει υψηλή αξία στην αγορά σκραπ.

