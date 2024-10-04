Στο χωριό Ακραίφνιο στη Θήβα, ανάμεσα σε καλλιέργειες με καλαμπόκι, εντόπισαν οι αστυνομικοί τη μεγαλύτερη χασισοφυτεία στην Ελλάδα.

Η ασφάλεια Θηβών σε συνεργασία με τη Δίωξη Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής βρήκαν περισσότερα από 8. 000 δενδρύλια κάνναβης, τα οποία καλλιεργούσε ένας 44χρονος «αγρότης» σε χωράφι 114 στρεμμάτων, στη θέση Βαγέικα Κωπαΐδας.

Το ύψος των δενδρυλλίων ήταν από 1,2 έως 3,5 μέτρα και σε αρκετά σημεία είχαν ξεπεράσει και το ύψος του καλαμποκιού.

Στην χασισοφυτεία μαμούθ βρέθηκαν συνολικά 8.342 δενδρύλλια κάνναβης.

Από τη συγκομιδή των δενδρυλλίων, εκτιμάται ότι το παράνομο προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, υπολογίζεται στα -15.000.000- περίπου ευρώ.

Ο 44χρονοςεγκέφαλος των εμπόρων ναρκωτικών συνελήφθη ενώ αναζητούνται πέντε συνεργοί του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα 1.348 δενδρύλλια εκριζώθηκαν ενώ τα υπόλοιπα 6.995 καταστράφηκαν εντός του αγροτεμαχίου με καταστροφέα.

Εντός της φυτείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης τέσσερις (4) σκηνές, είδη ένδυσης και τρόφιμα που χρησιμοποιούσαν οι φύλακες των δενδρυλλίων κάνναβης.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),

- 48 φυσίγγια πυροβόλου όπλου και

- το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ

Επιπλέον κατασχέθηκαν και δυο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.