Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 16χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό από μία 13χρονη, σε περιοχή του δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο 16χρονος απολογήθηκε, παρουσία παιδοψυχολόγου, στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και αρνήθηκε το σύνολο των πράξεων που κατήγγειλε εις βάρος του η 13χρονη.

«Όλα είναι ψέματα» φέρεται να είπε ο ανήλικος και διά του συνηγόρου του παρέπεμψε στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, στην οποία υπεβλήθη η καταγγέλλουσα και -κατά πληροφορίες- φαίνεται να είναι αρνητικά σε κακώσεις. Απολογήθηκε, δε, ότι με την καταγγέλλουσα είναι οικογενειακοί φίλοι και δεν την έβλεπε ποτέ ερωτικά.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με μοναδικό όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση 20 μέτρων την ανήλικη.

