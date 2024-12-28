Allou! Fun Park κατά Δήμου Νίκαιας: Παραμένει κλειστό με ευθύνη του Δήμου

Το Allou! Fun Park παραμένει κλειστό στις γιορτινές μέρες με ευθύνη του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, σημειώνει με ανακοίνωσή της η επιχείρηση.

«Υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά και έφηβοι, και θεωρούμε ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι η βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε δε να είμαστε το μοναδικό πιστοποιημένο πάρκο ψυχαγωγίας με πλήρη φάκελο στην Ελλάδα, χωρίς κανένα κενό διαδικασίας στην ασφάλεια. Για αυτό και θα πρέπει άμεσα ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννου Ρέντη να απαντήσει εάν επιθυμεί να είναι σε λειτουργία η μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής που απασχολεί περισσότερους από 260 εργαζόμενους η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την περιοχή» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αναφορικά με το περιστατικό της διακοπής ρεύματος, λίγες εβδομάδες πριν, η επιχείρηση αναφέρει ότι τήρησε πλήρως τους κανόνες για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων από τα παιχνίδια, κάτι που συνεχίζεται να παρουσιάζεται ως βλάβη, ως στιγμή πανικού και ως κενό ασφαλείας ενώ στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια υποδειγματική υλοποίηση του σχεδίου ασφαλείας για τους παρευρισκόμενους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της επιχείρησης:



«Τις τελευταίες ημέρες το Allou! Fun Park παραμένει κλειστό, την πλέον σημαντική περίοδο για τη λειτουργία του, αυτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.



Βρισκόμαστε, την ίδια στιγμή, αντιμέτωποι με πολλές ανακρίβειες και αναλήθειες, που παρουσίασαν μια στρεβλή πραγματικότητα για το τι έχει συμβεί αναφορικά με τη λειτουργία του Allou! Fun Park.



Επιλέξαμε να μην τοποθετηθούμε αναλυτικά, μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι ο ρόλος μας δεν είναι να καταγγέλλουμε δημόσια αλλά να προσφέρουμε χαρά και διασκέδαση.



Πλέον, με τις πόρτες του Allou! Fun Park κλειστές, θέλουμε να γνωστοποιήσουμε όλα τα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη υπαιτιότητα του Δήμου Νίκαιας Αγ.Ιωάννη Ρέντη και του δημοτικού συμβουλίου, θεωρώντας ότι η δημοσιοποίηση της πραγματικότητας θα μας επιτρέψει να ξεφύγουμε από μια κατάσταση που δημιούργησε ο Δήμος.



Το Allou! Fun Park, απολύτως εμπρόθεσμα και νομότυπα κατέθεσε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων αναφορικά με την ασφάλεια και την ολόσωστη λειτουργία των παιχνιδιών, την 19η Δεκεμβρίου.



Η δημοτική αρχή, απαίτησε την κατάθεση περαιτέρω εγγράφων, τα οποία, σύμφωνα με τον νόμο, δεν αποτελούν, σε πρώτη φάση, απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας του ψυχαγωγικού πάρκου.



Παρά το γεγονός ότι η απαίτηση αυτή ήταν καταχρηστική ή έστω υπερβολική, καταθέσαμε άμεσα κάθε έγγραφο που μας ζητήθηκε για την ασφάλεια, ΓΙΑΤΙ η ασφάλεια είναι δική μας αρχή και δεν κάνουμε ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ.



Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ζητήθηκαν επιπλέον έγγραφα ενώ υπήρχε ήδη βεβαίωση από την TUV, με ημερομηνία 18/12, η οποία πιστοποιεί τη λειτουργία κάθε παιχνιδιού ξεχωριστά και ρητώς αναφέρει:



‘Σε συνέχεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου των ψυχαγωγικών διατάξεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας ΥΑ.50116/2020, σας κοινοποιούμε τους Μοναδικούς Αριθμούς Ταυτοποίησης που αποδόθηκαν στις διατάξεις ψυχαγωγίας που είναι εγκατεστημένες στην τοποθεσία Αllou! Fun Park με αποτέλεσμα ελέγχου ‘Συμμόρφωση με παρατηρήσεις’ και πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας και χρήσης για το ευρύ κοινό!’



Ο Δήμος, στις 20.12 -ίσως και λόγω έλλειψης απαρτίας της επιτροπής- με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας του Allou! Fun Park, προβαίνοντας μάλιστα σε δημόσιες δηλώσεις, που ανέφεραν ότι δεν έχουμε καταθέσει τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Με άλλα λόγια, αντί να επικοινωνήσουν με τη μεγαλύτερη επιχείρηση που λειτουργεί στα όρια του Δήμου, έτσι ώστε να επιταχύνουμε από κοινού τη διαδικασία, επέλεξαν το δρόμο της δημοσιότητας, ενδιαφερόμενοι για την εικόνα και όχι για την ουσία.



Την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, ο Δήμος παρέλαβε όλες τις εκθέσεις και κάθε έγγραφο που είχε ζητηθεί εκ περισσού για την ασφάλεια, έτσι ώστε να προχωρήσει στο άνοιγμα του Allou! Fun Park.



Το πρωί της Παραμονής Χριστουγέννων -και ενώ ο διασυρμός του Allou!, του προσωπικού του και της Διοίκησης συνεχιζόταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης- συγκλήθηκε η τριμελής ελεγκτική επιτροπή, όπως επιτάσσει ο νόμος.



Συγκεκριμένα, ο Δήμος έφερε στο φως παρατυπίες στην αδειοδότηση της εγκατάστασης του χώρου -και όχι της λειτουργίας-, του ακίνητου δηλαδή του οποίου ο ίδιος ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης (το Allou! Fun Park νοικιάζει το ακίνητο από τον Δήμο) και ως ιδιοκτήτης όφειλε να έχει τακτοποιήσει όλα τα ζητήματα της ιδιοκτησίας του!



Αποκαλύφθηκε, με άλλα λόγια, ότι όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων ημερών, προσχηματικά αναφέρονταν στη λειτουργία και την ασφάλεια και πιστοποίηση των παιχνιδιών, στα έγγραφα και στις διαδικασίες, ενώ στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο το Allou! Fun Park παραμένει κλειστό είναι οι παρατυπίες της εγκατάστασης του Δήμου, επί σειρά ετών για τον χώρο που νοικιάζει.



Το απόλυτα εξωφρενικό -πέρα από το γεγονός ότι έχει σφραγιστεί μια επιχείρηση για παρατυπίες της εγκατάστασης του Δήμου- είναι ότι μας απέστειλε ένα έγγραφο που αναφέρει ότι πρέπει πρώτα να τακτοποιηθούν οι δίκες του παρατυπίες!



Παρά την θεσμοθετημένη υποχρέωση της, η δημοτική αρχή πιάστηκε παράτυπη και εκτός πλαισίου! Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι η εισήγηση της ελεγκτικής επιτροπής να αποφαίνεται σχετικά με τις παρατυπίες του ιδιοκτήτη Δήμου και να μην προχωρά στον έλεγχο των πιστοποιήσεων, χωρίς να αμφισβητείται η νομιμότητα, η απόλυτη ασφάλεια και η αξιοπιστία της εταιρείας μας και των ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων, που πρώτοι εμείς, παραχωρούμε πρόσβαση στα παιδιά μας!



Όλες αυτές τις ημέρες βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές ανακρίβειες και αναλήθειες, που παρουσίασαν το Allou! Fun Park να μη μπορεί να ανανεώσει την άδεια λειτουργίας. Δεν του έχει ποτέ ανακληθεί η άδεια τα τελευταία 22 χρόνια και αποτελεί τον μοναδικό χώρο στην Ελλάδα που διαθέτει τις εγκυρότερες πιστοποιήσεις ασφάλειας, για τη λειτουργία του και που είναι πάντοτε πλήρως ευθυγραμμισμένο με τους κανόνες που ορίζουν οι αρμόδιοι φορείς.



Υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά και έφηβοι, και θεωρούμε ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι η βασική και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Συνεχίζουμε δε να είμαστε το μοναδικό πιστοποιημένο πάρκο ψυχαγωγίας με πλήρη φάκελο στην Ελλάδα, χωρίς κανένα κενό διαδικασίας στην ασφάλεια. Για αυτό και θα πρέπει άμεσα ο Δήμος Νίκαιας Αγ. Ιωάννου Ρέντη να απαντήσει εάν επιθυμεί να είναι σε λειτουργία η μεγαλύτερη επιχείρηση της περιοχής που απασχολεί περισσότερους από 260 εργαζόμενους η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων προέρχεται από την περιοχή



Αναφορικά με το περιστατικό της διακοπής ρεύματος, λίγες εβδομάδες πριν, τηρήσαμε πλήρως τους κανόνες για την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων από τα παιχνίδια, κάτι που συνεχίζεται να παρουσιάζεται ως βλάβη, ως στιγμή πανικού και ως κενό ασφαλείας ενώ στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια υποδειγματική υλοποίηση του σχεδίου ασφαλείας για τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι καθοδηγήθηκαν από το εκπαιδευμένο προσωπικό του πάρκου. Προφανώς και το πάρκο διαθέτει γεννήτριες -περισσότερες από μια- και προφανώς η γεννήτρια χρησιμοποιήθηκε άμεσα για τη μετακίνηση των ανθρώπων και για τον φωτισμό του Πάρκου.



Διαβάσαμε ακόμη ότι με την παύση της λειτουργίας μας για δύο ημέρες, επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι του πάρκου, με την απώλεια μισθού, όταν το σύνολο του δυναμικού μας έχει ενημερωθεί ότι θα λάβει κανονικά τις απολαβές του, δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι εργάστηκαν στο Kidom, το οποίο δεν έκλεισε ΠΟΤΕ και το οποίο διαθέτει άδεια λειτουργείας από τον ίδιο Δήμο, έχοντας προσκομίσει τα αντίστοιχα απαραίτητα δικαιολογητικά εγκατάστασης και λειτουργίας!!



Στην σπουδή κάποιων να στοχοποιήσουν το Allou! Fun Park, για λόγους που είναι κατανοητοί μόνο στους ίδιους, δημιούργησαν ένα μίγμα παραπληροφόρησης που αφορούσε από την πρόσφατη διακοπή ρεύματος, χωρίς υπαιτιότητά μας, έως και την επίκληση παλαιότερων γεγονότων, για το οποίο, ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, έχουμε δικαιωθεί πλήρως.



Αποτέλεσμα αυτού του μίγματος είναι ο αποπροσανατολισμός και η σύγχυση του κόσμου. Αποτέλεσμα αυτού επίσης είναι ότι το αγαπημένο πάρκο όλων παραμένει κλειστό, εξαιτίας του δήμου Νίκαιας Αγ Ι Ρεντη , και οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να μην έχουν δουλειά μέσα στις εορτές !



Προφανώς και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για όλους τους ανθρώπους μας. Θα λάβουμε τα μέτρα μας και για όσους προκάλεσαν όμως τη ζημιά αυτή στην εταιρεία και στο προσωπικό μας.

Έχουμε καλέσει επίσημα το Δήμο να δώσει την άδεια λειτουργίας του Allou! Fun Park και είμαστε στη διάθεση του να δοθούν λύσεις στις παρατυπίες της εγκατάστασης που μόλις μας ανακοινωθήκαν, έτσι ώστε να δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα.



Σας καλούμε στο Kidom που λειτουργεί κανονικά , και ελπίζουμε πριν την Πρωτοχρονιά, ο Δήμος να ανοίξει και το Allou! Fun Park έτσι ωστε να το απολαύσουν οι επισκέπτες μας

Σας ευχόμαστε καλή Χρονιά με υγεία!»

