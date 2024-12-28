Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι με θύμα 60χρονο οδηγό φορτηγού

Ένας 60χρονος οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής, στην προβλήτα 5 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διενέργεια εργασιών φόρτωσης προϊόντων σιδήρου στο επικαθήμενο με τη χρήση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλάρκ).

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος», όπου και νοσηλεύεται.

Η προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Λιμενικού:

Πηγή: skai.gr

