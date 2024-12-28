Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι με θύμα 60χρονο οδηγό φορτηγού

Ένας 60χρονος οδηγός φορτηγού τραυματίστηκε το πρωί της Παρασκευής, στην προβλήτα 5 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, ο 60χρονος άνδρας τραυματίστηκε κατά τη διενέργεια εργασιών φόρτωσης προϊόντων σιδήρου στο επικαθήμενο με τη χρήση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλάρκ).
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος», όπου και νοσηλεύεται.
Η προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Λιμενικού:
Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης για τον τραυματισμό ενός 60χρονου ημεδαπού εργαζομένου ως οδηγός φορτηγού (Φ/Γ) οχήματος με επικαθήμενο, στην προβλήτα 5 του λιμένα Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια εργασιών φόρτωσης προϊόντων σιδήρου στο επικαθήμενο με τη χρήση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλάρκ), ο 60χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς-Ο Άγιος Δημήτριος», όπου παραμένει νοσηλευόμενος.
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.