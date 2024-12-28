Δήμος Αθηναίων: Σε 24ωρη επιφυλακή λόγω της κακοκαιρίας

Σε 24ωρη επιφυλακή θα βρίσκεται για σήμερα Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2024, ο Δήμος Αθηναίων λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα:

Η διεπιστημονική ομάδα του street work του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) επιβλέπει όλο το 24ωρο τους δρόμους της πόλης καθώς και τα άλση και τα δασύλλια, προσφέροντας γεύματα, ροφήματα και κουβέρτες στους άστεγους συμπολίτες μας και τους ενημερώνει για τις ανοιχτές δομές στις οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν και να λάβουν την κατάλληλη φροντίδα.

Το Υπνωτήριο και το Κέντρο Ημέρας του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων του Δήμου Αθηναίων (Αχαρνών & Λιοσίων), παραμένουν ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον έχει ανάγκη.

Επίσης, για τη διαχείριση ιδιαίτερων περιστατικών, ο Δήμος Αθηναίων, συνεργάζεται με το ΕΚΑΒ, τον ΟΚΑΝΑ, αλλά και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Από χθες το βράδυ στις 20.00 παραμένει ανοιχτή και η Λέσχη Φιλίας στον Αγ. Ελευθέριο (Αχαρνών 372, 210 2012334). Ο χώρος είναι θερμαινόμενος και παρέχονται πρωινό, πλήρες γεύμα, είδη προσωπικής υγιεινής και ροφήματα.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, παρακαλούμε καλέστε την 24ωρη γραμμή επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πηγή: skai.gr

