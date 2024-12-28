Συναγερμός σήμανε σήμερα πρωινές ώρες στη ”μαρίνα” στα Λαζαρέτα Σύρου, έπειτα από περιστατικό εισροής υδάτων και ημιβύθισης ενός σκάφους αναψυχής, το οποίο βρισκόταν πολλά χρόνια εγκαταλειμμένο στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24. gr η θαλαμηγός ανήκει στο γνωστό επιχειρηματία κ. Αντώνη Κόχειλα.

Άμεσες ήταν οι ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου Σύρου και του προέδρου κ. Γαβιώτη προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες.

Στην περιοχή έσπευσαν άτομα για απάντληση των υδάτων και ιδιωτικά μέσα για τυχόν παροχή συνδρομής. Στην περιοχή βρίσκονται ιδιώτες δύτες ώστε να εκτιμήσουν την κατάσταση της θαλαμηγού, ενώ το επόμενο διάστημα θα διενεργηθούν εργασίες προσωρινής αποκατάστασης του ρήγματος, προκειμένου να ρυμουλκήσουν το εν λόγω σκάφος.

Περιμετρικά του σκάφους θα τοποθετηθούν προληπτικά απορροφητικά φράγματα με μέριμνα του Λιμενικού Ταμείου Σύρου ενώ για το περιστατικό έχει βρεθεί και έχει ενημερωθεί ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού.

Πηγή: skai.gr

