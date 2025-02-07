Συνελήφθησαν οι γονείς του παιδιού που είχε γράψει σημείωμα ότι κακοποιείται, στο Αλιβέρι Ευβοίας, και το είχε δώσει σε συμμαθητή του, σαν «κραυγή βοήθειας». Πρόκειται για ένα 10χρονο κορίτσι (όχι αγόρι, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό), το οποίο είχε το ρόλο της υπηρέτριας στο σπίτι του.

«Το κορίτσι φρόντιζε τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, δύο αγόρια 8 και 5 ετών και έκανε τις δουλειές του σπιτιού. Όταν δεν ανταποκρινόταν στις ευθύνες της, η μητέρα την χτυπούσε» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.

Μάλιστα το κορίτσι είχε ενοχλήσεις στο αυτί, από τα χτυπήματα που είχε δεχθεί.

Αφού πρώτα είχαν καλέσει την αστυνομία και ενημέρωσαν και τον διευθυντή του σχολείου, χωρίς να γίνει τίποτα, η μητέρα μιας συμμαθήτριας του 10χρονου κοριτσιού ενημέρωσε το Χαμόγελο του Παιδιού, προκειμένου να κινητοποιηθούν γρήγορα μέσω της εισαγγελέως, με κατεπείγουσα αναφορά που έστειλε το Χαμόγελο, οι διαδικασίες.

Με εισαγγελική εντολή, οι γονείς συνελήφθησαν και τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο υπό το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.

Πηγή: skai.gr

