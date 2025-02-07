Βόλος: Κοριτσάκι πήγε σχολείο με σημάδια από χτυπήματα - Απαγορεύθηκε η επαφή με τη μητέρα

Η Εισαγγελία του Βόλου απαγόρευσε κάθε επαφή μιας μητέρας με τη μικρή κόρη της, η οποία πήγε σχολείο με σημάδια στο σώμα και το πρόσωπο. Η δασκάλα ενημέρωσε αμέσως την Εισαγγελία και η μητέρα με τον σύντροφό της παραπέμπονται για ενδοικογενειακή σωματική βλάβη προσώπου ανίκανου να αντισταθεί κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το ζευγάρι οδηγήθηκε χθες ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου όπου ο συνήγορος υπεράσπισης ζήτησε και έλαβε αναβολή της δίκης για σήμερα Παρασκευή στις 12:30 το μεσημέρι, προκειμένου να μελετήσει επαρκώς τη δικογραφία.

Μέχρι τη δίκη, η μητέρα του παιδιού και ο σύντροφός της αφέθηκαν ελεύθεροι, με τον όρο να μην προσεγγίσουν το ανήλικο παιδί το οποίο μένει με τη γιαγιά του, και να διακόψουν κάθε επικοινωνία μαζί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.