Κλείνουν οι σταθμοί Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο στις 11 το πρωί

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 11 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

