Συνελήφθη τα ξημερώματα, μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας, ένας 24χρονος οδηγός, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει έλεγχο για αλκοτέστ τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε στο σήμα του μπλόκου και ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει παρασέρνοντας έναν 35χρονο αστυνομικό, που υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο και μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη στον ΣΚΑΪ και τον Σταυρό Μπαλάσκα στο Action24, ο αστυνομικός που παρασύρθηκε σήμερα είναι ο ίδιος που είχε κάνει σήμα στον Χρήστο Μάστορα πριν λίγες ημέρες, και ο οποίος κινδύνεψε και τότε να παρασυρθεί από τον τραγουδιστή, που είχε βρεθεί μεθυσμένος.

Ακολούθησε καταδίωξη με τους αστυνομικούς να ακινητοποιούν τον οδηγό στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Δομοκού.

Ο 24χρονος βρέθηκε θετικός (0.70) στο αλκοτέστ που υπεβλήθη και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.



Πηγή: skai.gr

