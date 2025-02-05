Εύβοια: Εγραψε σε έκθεση πως την κακοποιούσαν οι γονείς της και τους συνέλαβαν

Συνελήφθησαν από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. οι γονείς της 12χρονης από το Αλιβέρι Ευβοίας που μέσα από έκθεση έκανε γνωστό ότι ήταν θύμα κακοποίησης από τους γονείς της.

Η μαθήτρια από το Αλιβέρι έδωσε την έκθεση της σε έναν συμμαθητή της, ο οποίος με τη σειρά του την παρέδωσε στη μητέρα του.

Η 12χρονη στην έκθεση της περιέγραφε την κακοποίηση με κάθε λεπτομέρεια και όλα όσα ισχυρίζεται ότι βίωνε από τους γονείς της.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στο Χαμόγελο του Παιδιού το οποίο στη συνέχεια το κατήγγειλε στην εισαγγελία Χαλκίδας και έτσι διετάχθη κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από την Αστυνομική Διεύθυνση Εύβοιας και το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η 12χρονη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 5/2 βρίσκονταν στο γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας και έδωσε πολύωρη κατάθεση παρουσία παιδοψυχολόγου.

Εκεί αποκάλυψε πως είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς της ενώ όταν ρωτήθηκε αν έχει δεχθεί και άλλης μορφής κακοποίησης απάντησε κατηγορηματικά όχι.

Κατάθεση έδωσε και ο ανήλικος αδερφός της ο οποίος όμως υποστήριξε πως δεν έχει πέσει θύμα ξυλοδαρμού από τους γονείς τους.

Ο εισαγγελέας προχώρησε στην έκδοση εντάλματος των γονέων μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η οικογένεια έχει 3 παιδιά συνολικά, ανήλικα ολα .

Με εισαγγελική εντολή απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο υπό το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή του χαμόγελου του παιδιού που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.

EVIMA/SKAI.GR

