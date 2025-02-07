E. Λέκκας: Οι πολίτες να δίνουν βάση μόνο στις επιστημονικές ανακοινώσεις, διαδίδονται ανήκουστα στο διαδίκτυο

«Nα παίρνουν όλες τις προφυλάξεις» κάλεσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας τους κατοίκους των νησιών στις Κυκλάδες που δοκιμάζονται από τη σεισμική δραστηριότητα κάνοντας παράλληλα λόγο για «ανήκουστα πράγματα που ακούγονται αυτές τις ημέρες στο Διαδίκτυο».

«Θα πρέπει να ξέρουν τους χώρους συγκέντρωσης του δήμου όπου κατοικούν» δήλωσε στο ΕΡΤΝews o πρόεδρος του ΟΑΣΠ εκτιμώντας ότι όλα θα πάνε καλά. Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο λέγοντας ότι «οι πολίτες θα πρέπει να δίνουν βάση μόνο στις επίσημες επιστημονικές ανακοινώσεις».

Μιλώντας για τις Επιτροπές Κινδύνου Αντισεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Επικινδυνότητας και την Επιτροπή Ηφαιστειακού Κινδύνου, που όπως είπε «είναι σε εγρήγορση» επισήμανε ότι αυτές γίνονται με μια συντεταγμένη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ 18 περίπου επιστημόνων.

Ερωτηθείς αν θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή επίσκεψή του στη Σαντορίνη ο καθηγητής απάντησε: «Αναμένουμε τον κ. Πρωθυπουργό να τον ενημερώσουμε σε επιστημονικό επίπεδο για την εξελισσόμενη διαδικασία. Ένα κυρίαρχο θέμα είναι οι κατολισθήσεις, εκεί που συσσωρεύεται κόσμος».

Όπως τόνισε ο κ. Λέκκας το πρόβλημα με τις κατολισθήσεις είναι σε πέντε σημεία. Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι επιστήμονες δήλωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση και παραμένουμε στα ίδια υψηλά επίπεδα εκδήλωσης σεισμικότητας».

Σχολιάζοντας τις καταπονήσεις που δέχονται δημόσια και ιδιωτικά κτήρια απάντησε ότι δεν είναι μεγάλες. «Όταν σε ένα κτήριο παρατηρούμε ρωγμές τότε αρχίζουμε να παρατηρούμε μια μεγάλη τρωτότητα», επισήμανε.

«Από την πρώτη στιγμή τα κρίσιμα κτήρια ελέγχονται από μηχανικούς» πρόσθεσε ο καθηγητής λέγοντας μέσα σε 6 μήνες έχουν ελεγχθεί 12.500 κτήρια», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το εάν ο πρωινός σεισμός στην Πάτρα συνδέεται με τη σεισμική ακολουθία στις Κυκλάδες απάντησε αρνητικά λέγοντας ότι «είναι τελείως ανεξάρτητα γεγονότα».

Πηγή: skai.gr

