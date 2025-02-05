Ένα περιστατικό κακοποίησης 10χρονου αγοριού από τους γονείς του σε μικρή πόλη της Εύβοιας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, φέρνει στη δημοσιότητα το MEGA.

Το παιδί έγραψε μία έκθεση στο σχολείο στην οποία ανέφερε με λεπτομέρειες την κακοποίηση που βίωνε μέσα στο σπίτι του και την έδωσε σε συμμαθητή του. Το άλλο παιδί έδειξε την έκθεση στη μητέρα του, η οποία δραστηριοποιήθηκε και μαζί με τους άλλους γονείς και τους πολίτες της περιοχής κάλεσαν την αστυνομία.

Από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής όμως, αντί να παρέμβουν άμεσα καθώς πρόκειται για αυτεπάγγελτο αδίκημα - τους είπαν ότι πρέπει να γίνει επώνυμη καταγγελία και να τους παραδoθεί η έκθεση του 10χρονου, προκειμένου να την προωθήσουν στον εισαγγελέα.

«Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, ακόμα και οι ανώνυμες καταγγελίες πρέπει να εξετάζονται» σχολίασε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, πρώην πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής και επίτιμος πρόεδρος.

Στη συνέχεια η μητέρα του άλλου μαθητή ενημέρωσε το σχολείο, το οποίο είχε κοινωνική λειτουργό και η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τον διευθυντή.

Τότε ο διευθυντής - αντί να καλέσει την αστυνομία, όπως κινούνται οι γιατροί όταν υποπτεύονται κακοκοποίηση - κάλεσε τους γονείς του 10χρονου αγοριού για… ενημέρωση.

Όταν οι γονείς γύρισαν σπίτι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, χτύπησαν και κακοποίησαν ακόμα περισσότερο το παιδί τους.

