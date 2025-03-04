Αλέξης Κούγιας:Πλήθος κόσμου στην κηδεία του – Βίντεο, φωτογραφίες

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη έγινε το μεσημέρι η κηδεία του Αλέξη Κούγια, ο οποίος έφυγε από την ζωή την περασμένη Πρασκευή, σε ηλικία 74 ετών.

Συντετριμμένη η οικογένειά του και πλήθος κόσμου - φίλοι, συνάδελφοι και πελάτες - παρευρέθηκαν στην εξόδιο ακολουθία ενώ ο ενταφιασμός γίνεται αυτή την ώρα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Δείτε βίντεο - φωτογραφίες από την εκκλησία:

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος στην κηδεία του Αλέξη Κούγια: «Εντυπωσιακά μαχητικός συνάδελφος, καλό του ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων»

Το τελευταίο χειροκρότημα στον Αλέξη Κούγια

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του, όσοι επιθυμούν, μπορούν αντί για στεφάνι να κάνουν μια δωρεά υπέρ του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».

Πηγή: skai.gr

