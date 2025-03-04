Συνολικά 951 παραβάσεις, βεβαιώθηκαν στην Κρήτη κατά το τετραήμερο εορτασμού των Αποκριών και της Καθαράς Δευτέρας, στη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των οχημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 2025, διεξήχθησαν 3.490 έλεγχοι.

Από τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν οι 70 αφορούσαν υπερβολική ταχύτητα, οι 26 μη χρήση προστατευτικού κράνους, οι 51 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, οι 29 στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 50 αφορούσαν οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, 17 παραβάσεις ήταν για χρήση κινητού τηλεφώνου και μεταξύ άλλων 29 βεβαιώσεις αφορούσαν αντικανονικούς ελιγμούς.

Σύμφωνα με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, σκοπός των ελέγχων που διενεργούνται, είναι η αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

