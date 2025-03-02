Xρίστος Κούγιας: Λύγισα με τα αφιερώματα για τον πατέρα μου, σας ευχαριστώ

Λογαριασμός
Xρίστος Κούγιας: Σας ευχαριστώ για την στήριξη- Λύγισα με τα αφιερώματα για τον πατέρα μου

Ο γιος του ποινικολόγου Αλέξη Κούγια, που απεβίωσε στις 28/2, ευχαριστεί για τα μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης για τον θάνατο του πατέρα του

Νέα δημόσια τοποθέτηση έκανε ο Χρίστος Κούγιας θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του στάθηκαν, μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλέξη Κούγια.

Σε story που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χρίστος Κούγιας έγραψε: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τα ειλικρινή συλλυπητήρια και τα ατελείωτα μηνύματα στήριξης σε εμένα προσωπικά και στην οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης, τα μέσα που σέβονται τον πόνο μας και μας αντιμετωπίζουν όπως ζητήσαμε. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη τα κανάλια για τα συγκινητικά αφιερώματα στη ζωή του πατέρα μου. Λύγισα παρακολουθώντας τα».

