Του Μάκη Συνοδινού

Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί κρατούμενος στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 43χρονο Έλληνα, ο οποίος είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και επρόκειτο σήμερα να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η ΕΛΑΣ από τους γιατρούς ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήταν τοξικοεξαρτημένος.

Τα ακριβή αίτια αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πηγή: skai.gr

