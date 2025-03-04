Πέθανε ο Κώστα Σκρέτας - Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ

Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί για την απώλεια ενός σημαντικού στελέχους, καθώς μετά από καρδιακό επεισόδιο, ο Κώστας Σκρέτας, πρόεδρος των Τρικάλων, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 58 ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα του "trikalaola.gr".

Ο Κώστας Σκρέτας υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του μπάσκετ στην επαρχία, με πολύτιμο ρόλο στην ανάπτυξη των Τρικάλων, της ομάδας που έχει επιστρέψει στην Elite League. Ήταν ένας άνθρωπος που, πάνω από όλα, είχε πάθος για τον αθλητισμό και έθετε πάντα τον αθλητικό πνεύμα πάνω από όλα.

Εκτός από την προεδρική του θητεία στα Τρίκαλα, υπήρξε επίσης μέλος της ομάδας «Τρίκαλα 2000», η οποία αγωνίστηκε στην Α1 κατά την διετία 2008-2010.

Τα συλληπητήρια της εξέφρασε η Ελληνική Ομοπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) με την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ενας άνθρωπος που ασχολήθηκε για πολλά χρόνια και με ιδιαίτερο πάθος με τα διοικητικά δρώμενα του μπάσκετ, δεν είναι πια κοντά μας. Ο Κώστας Σκρέτας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα το πρωί, σε ηλικία 58 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όλους όσοι τον γνώριζαν.

Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας των Τρικάλων που συμμετέχει στην Elite League, υπήρξε σε καίριες διοικητικές θέσεις και όταν η ομάδα της πόλης ήταν στη μεγάλη κατηγορία, είχε ουσιαστική ενεργό συμβολή επί σειρά ετών στο μπάσκετ της πόλης και της Θεσσαλίας συνολικά και ήταν ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος και αγαπητός σε όσους τον είχαν γνωρίσει.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του Δ.Σ., εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την αδόκητη απώλεια και συλλυπούνται θερμά τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους του εκλιπόντος».

