Ακόμη ένα πλωτό περιπολικό σκάφος τύπου Viking θα προστεθεί στον στόλο του Λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, εντός του μήνα, για να βοηθήσει στο έργο της θαλάσσιας επιτήρησης και της αστυνόμευσης προς αποτροπή της παράνομης αλιείας, όπως αναφέρουν πηγές του υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ευλαμπία Ρέβη και την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα».

Ο παρουσιαστής της εκπομπής του ΣΚΑΪ Γιώργος Κουρδής μίλησε από την Αλεξανδρούπολη με τον Πρόεδρο του Αλιευτικού Συλλόγου, Δημήτρη Σαρίκα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την υπεραλίευση των Τούρκων που απειλεί την επιβίωση των Ελλήνων ψαράδων.

«Με κόπο προσπαθούμε να επιβιώσουμε»

Όπως αναφέρει αρχικά ο κ. Σαρίκας: «Mε πολύ μεγάλο κόπο προσπαθούμε να μείνουμε στο χώρο και να επιβιώσουμε στην κυριολεξία. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα γιατί έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα ιχθυοαποθέματα και σαν αποτέλεσμα δεν υπάρχουν έσοδα. Έτσι, νέοι άνθρωποι δεν μπαίνουν στη θάλασσα και αυτοί που είναι σήμερα στη θάλασσα προσπαθούν να βρουν τρόπο διαφυγής».

Σε ερώτηση γιατί μειώνονται τα ιχθυοαποθέματα ο κ. Σαρίκας εξηγεί πως «βασικός λόγος είναι η υπεραλίευση. Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει στην περιοχή μας ο αλιευτικός στόλος της Τουρκίας. Δραστηριοποιείται εδώ και δεν είναι μόνο πως είναι υπεράριθμος ο στόλος τους αλλά κυρίως είναι μεγαλύτερης δυναμικής απ’ ότι τα δικά μας τα σκάφη και το κυριότερο για μας είναι ότι χρησιμοποιούν μεθόδους, οι οποίες δεν επιτρέπονται σε μας».

Όπως τονίζει: «Αυτό είναι αθέμιτος ανταγωνισμός. Για παράδειγμα, όταν εδώ δραστηριοποιούνται 10 μηχανότρατες και στην ίδια περιοχή έρχονται και δραστηριοποιούνται άλλες 70-80 και άλλα τόσα γρι γρι, τεράστιας δυναμικής, καταλαβαίνει κανείς το αποτέλεσμα ποιο είναι. Αυτό που βιώνουμε σήμερα».

Ο Πρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου τονίζει πως: «Το πιο σημαντικό από όλα είναι πως δεν ψαρεύουν μόνο στα διεθνή ύδατα αλλά παραβιάζουν και τα χωρικά μας ύδατα. Οι αμφισβητήσεις τους δεν σταματούν στη Ζουράφα που την έχει μάθει όλος ο κόσμος πλέον εξαιτίας από αυτό, αλλά προφανώς αμφισβητούν και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εντός των 6 ναυτικών μιλίων, κάτι που είναι αδιανόητο. Αλλά η αδυναμία η δική μας να προασπίσουμε τα συμφέροντά μας έχει φτάσει τους Τούρκους να είναι τόσο θρασείς πλέον που δεν υπολογίζουν τίποτα».

Συνεχίζει λέγοντας πως: «Τους τελευταίους μήνες έχει σταματήσει αυτό εξαιτίας τους ότι έχουν τελειώσει τα ιχθυοαποθέματα. Με πολύ μεγάλο κόπο κρατιόμαστε ακόμα στην περιοχή μας αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ συνάδερφοι, ιδιαίτερα της μέσης αλιείας, σκέφτονται να σταματήσουν, γιατί αν συνεχιστεί αυτό, δεν θα μπορέσουν να βγάζουν τα έσοδά τους και για αυτό το λόγο θα σταματήσουν».

Σε ερώτηση της Ευλαμπίας Ρέβη για το τι κάνει το Λιμενικό και αν έχουν γίνει καταγγελίες, ο κ. Σαρίκας απαντά: «Όσες φορές αντιλαμβανόμαστε το φαινόμενο, κάνουμε καταγγελία, επανειλημμένα και επεμβαίνει (το Λιμενικό). Πηγαίνουν και προσπαθούν μόνο με τα λόγια. Δεν είναι τρόπος όταν κάποιος παραβιάζει τα χωρικά ύδατα να πηγαίνεις και να του λες ‘’σε παρακαλώ φύγε γιατί εδώ είναι ελληνικά ύδατα’’. Αν συνεχίσεις με αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά καταλαβαίνει πως είσαι αδύναμος και θα συνεχίσει και θα αποθρασυνθεί περισσότερο. Χρειάζονται δραστικά μέτρα, κάποια σύλληψη, για να καταλάβει πως αυτό είναι παράνομο».

Τι αναφέρουν πηγές του υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

Πηγές του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας απαντούν στην εκπομπή και την Ευλαμπία Ρέβη πως «εντός του μήνα θα παραληφθεί από το κεντρικό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης νέο περιπολικό σκάφος τύπου Viking, το πιο εξελιγμένης μορφής, το οποίο θα ενισχύσει το έργο της λιμενικής αρχής στη θαλάσσια επιτήρηση και την αστυνόμευση προς αποτροπή της παράνομης αλιείας».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως «πάντα υπάρχει διαθέσιμο πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της Σαμοθράκης για την άμεση επέμβαση προκειμένου να απομακρυνθούν αλιευτικά ξένης εθνικότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ζουράφας. Τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλιείας από αλιευτικά ξένης εθνικότητας εντός ελληνικών χωρικών υδάτων καταγράφονται με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό και διαβιβάζονται οι σχετικές εκθέσεις στην ΕΕ και τις υπηρεσίες του υπ. Εξωτερικών».

Τέλος, επισημαίνεται πως «θέματα αλιευτικής πολιτικής και νομοθεσίας δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Σώματος».



Πηγή: skai.gr

