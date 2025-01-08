Σε φυλάκιση 20 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης μία 50χρονη που καταγγέλθηκε από τον 43χρονο (πρώην) σύζυγό της ότι αποπειράθηκε να τον πνίξει με το κορδόνι του κινητού της τηλεφώνου, ύστερα από μεταξύ τους καβγά.

Το επίδικο περιστατικό φαίνεται να συνέβη τον Ιούνιο του 2022, μπροστά στα ανήλικα τέκνα τους. «Μου επιτέθηκε σαν αγρίμι γιατί με είδε να κρατάω το κινητό της τηλέφωνο. Προφανώς κάτι φοβήθηκε. Τα μάτια της γυάλιζαν, προσπαθούσε να με πνίξει. Ζω για δευτερόλεπτα, έβαλα τα χέρια μου όσο μπορούσα για να προστατευτώ», είπε, μεταξύ άλλων, ο 43χρονος που είναι αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού.

Στην απολογία της η 50χρονη αρνήθηκε την πράξη και ισχυρίστηκε ότι εκείνη είναι το πραγματικό θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγό της. «Το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν το "κερασάκι στην τούρτα". Έχω υποστεί συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση», είπε και πρόσθεσε ότι ζουν πλέον σε διάσταση. Για το συγκεκριμένο συμβάν ανέφερε ότι δεν έκανε τίποτα, τονίζοντας ότι τον τράβηξε μόνο από την μπλούζα για να πάρει το κινητό της. «Είναι εξωφρενικό ότι με κατηγορεί, προφανώς και δεν είχα τέτοια πρόθεση» ανέφερε.

