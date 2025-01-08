Δύο ηλικιωμένοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όταν έπεσαν από κυλιόμενη σκάλα στον σταθμό «Αγίας Σοφίας» του Μετρό της πόλης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη στις 12.10 μετά το μεσημέρι. Μία γυναίκα, 70 ετών, την ώρα που ανεβαίνει την κυλιόμενη σκάλα φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει, παρασύροντας έναν 90χρονο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα της. Ο δεύτερος μάλιστα έπεσε ανάσκελα χτυπώντας στο κεφάλι με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ η πρώτη υπέστη κάκωση στο πόδι.

Διακομίστηκαν στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και «Γ. Γεννηματάς», αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.