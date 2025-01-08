Λογαριασμός
Δύο ηλικιωμένοι έπεσαν και τραυματίστηκαν από τις σκάλες στο μετρό Θεσσαλονίκης: Χωρίς τις αισθήσεις του ο ένας

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό «Αγίας Σοφίας». Οι δύο ηλικιωμένοι διακομίστηκαν ο ένας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και ο άλλος στο «Γ. Γεννηματάς»

Δύο ηλικιωμένοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης όταν έπεσαν από κυλιόμενη σκάλα στον σταθμό «Αγίας Σοφίας» του Μετρό της πόλης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για ένα περιστατικό που συνέβη στις 12.10 μετά το μεσημέρι. Μία γυναίκα, 70 ετών, την ώρα που ανεβαίνει την κυλιόμενη σκάλα φαίνεται να χάνει την ισορροπία της και να πέφτει, παρασύροντας έναν 90χρονο που βρισκόταν ακριβώς δίπλα της. Ο δεύτερος μάλιστα έπεσε ανάσκελα χτυπώντας στο κεφάλι με συνέπεια να χάσει τις αισθήσεις του, ενώ η πρώτη υπέστη κάκωση στο πόδι.

Διακομίστηκαν στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και «Γ. Γεννηματάς», αντίστοιχα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

