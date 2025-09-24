Λογαριασμός
Αλεξανδρούπολη: Με λεωφορεία αντί τρένων η μετακίνηση σήμερα προς και από Ορμένιο

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού, από τη χθεσινή σύγκρουση αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα

treno

 Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα (Τετάρτη 24/9), τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, λόγω της χθεσινής σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, στο Σουφλί.

Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σ

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

