Στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της, πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στη Βοιωτία για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.
Όπως αποκάλυψε το Star, ο πατέρας της, 20 ημέρες πριν πεθάνει άφησε την περιουσία του μέσω ιδιόχειρης διαθήκης στον γιο της 62χρονης και όχι στην ίδια.
Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές - το μεγαλύτερο 13 στρέμματα.
Λόγο στην περιουσία είχε και η μητέρα της 62χρονης.
Όλα τα στοιχεία ερευνώνται από την αστυνομία.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της ηλικιωμένης στη Βοιωτία, ο εισαγγελέας ζήτησε προανακριτική εξέταση για να εξεταστεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.