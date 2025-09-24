Στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της, πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στη Βοιωτία για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Όπως αποκάλυψε το Star, ο πατέρας της, 20 ημέρες πριν πεθάνει άφησε την περιουσία του μέσω ιδιόχειρης διαθήκης στον γιο της 62χρονης και όχι στην ίδια.

Πρόκειται για τρία χωράφια, τα δύο με ελιές - το μεγαλύτερο 13 στρέμματα.

Λόγο στην περιουσία είχε και η μητέρα της 62χρονης.

Όλα τα στοιχεία ερευνώνται από την αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση της ηλικιωμένης στη Βοιωτία, ο εισαγγελέας ζήτησε προανακριτική εξέταση για να εξεταστεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

