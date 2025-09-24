Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Πρωτομάρτυρος Θέκλης, του Οσίου Κόπρου, την Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και της Αγίας Πέρσης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Θέκλα, Κόπρος, Κόπρις, Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση.

Ανατολή ήλιου: 07:14 - Δύση ήλιου: 19:19 - Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 2.3 ημερών

