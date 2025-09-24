Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο με ανήλικες να απαιτούν από 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Οργή έχει προκαλέσει το βίντεο που έχει έρθει στη δημοσιότητα και δείχνει μια παρέα ανήλικων κοριτσιών να αναγκάζει ένα 13χρονο κορίτσι από την Πάτρα να πέσει στα γόνατα και να τους φιλήσει τα πόδια, εξευτελίζοντας τη μαθήτρια.

Στο βίντεο ακούγονται να προστάζουν το κοριτσάκι «φίλα μου τα πόδια τώρα» με την 13χρονη να αναγκάζεται να το κάνει, για να γλιτώσει από ξυλοδαρμό.

Μάλιστα, βιντεοσκόπησαν όλο το ακραίο αυτό περιστατικό και διέσυραν στο διαδίκτυο το παιδί.

Το βίντεο δημοσιοποίησε η θεία της 13χρονης, η Διονυσία Κουκίου, πρώην star Ελλάς και παίκτρια του Big Brother, σε instagram story, γράφοντας:

«Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της κακοποίησης λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά αλλά πολλές φορές από την οικογένεια και το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν θα πω δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά, τους καθηγητές ή τους γονείς τους αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενίκευσης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας, της αδικίας που επικρατεί, την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, της έλλειψης δικαιοσύνης, των αδικιών, των ανισοτήτων, που αυτά γεννούν τη βία και όχι οι άνθρωποι μεμονωμένα. Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά».



Πηγή: skai.gr

