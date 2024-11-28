Αλεξανδρούπολη: Δόκιμος έφεδρος τραυματίστηκε κατά την διάρκεια βολής

Δόκιμος έφεδρος της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη, τραυματίστηκε το μεσημέρι και κατά τη διάρκεια βολής πολ/λου, στην κοιλιακή χώρα λόγω αστοχίας υλικού.
Μετά την άμεση επέμβαση των ιατρών στο πεδίο βολής διακομίσθηκε αρχικά στο 216 ΚΙΧΝΕ και εν συνεχεία στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξένου σώματος (θραύσμα κάλυκα) στην κοιλιακή χώρα.
Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Η κλινική του κατάσταση είναι πολύ καλή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
