Αλεξανδρούπολη: Δόκιμος έφεδρος τραυματίστηκε κατά την διάρκεια βολής

Δόκιμος έφεδρος της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη, τραυματίστηκε το μεσημέρι και κατά τη διάρκεια βολής πολ/λου, στην κοιλιακή χώρα λόγω αστοχίας υλικού.

Μετά την άμεση επέμβαση των ιατρών στο πεδίο βολής διακομίσθηκε αρχικά στο 216 ΚΙΧΝΕ και εν συνεχεία στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη ξένου σώματος (θραύσμα κάλυκα) στην κοιλιακή χώρα.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του, η οποία και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η κλινική του κατάσταση είναι πολύ καλή και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Πηγή: skai.gr

