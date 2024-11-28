Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της- Φωτίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στο κλίμα των Χριστουγέννων μπήκε απόψε η Αθήνα, καθώς ο δήμαρχος Χάρης Δούκας άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος κι έδωσε το έναυσμα για να ξεκινήσουν μια σειρά από εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες στην πόλη.

«Ας γιορτάσουμε όλοι μαζί τη χριστουγεννιάτικη μαγεία», είπε στον κόσμο, που από νωρίς είχε γεμίσει την πλατεία και έσπευσε αμέσως να βγάλει τις «καθιερωμένες» πια σέλφι στο δέντρο.

Το έλατο ύψους 20 μέτρων προέρχεται από φυτώριο στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, έφτασε στην Αθήνα την περασμένη Πέμπτη, στολίστηκε με στολίδια από ανακυκλωμένα υλικά, τα πολύχρωμα λαμπιόνια είναι LED χαμηλής κατανάλωσης και μετά τις γιορτές το δέντρο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Ο στολισμός της Αθήνας φέτος εμπνέεται από την παιδική φαντασία. Ειδικά η πλατεία Συντάγματος μεταμορφώθηκε σε σκηνικό βγαλμένο από κλασικά παραμύθια, με ξωτικά και ήρωες όπως ο καρυοθραύστης.

Τη φωταγώγηση του δέντρου συνοδεύει μουσική εκδήλωση με τη Νεφέλη Φασούλη και την Athens Big Band σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου Αθηναίων.

