Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών βρίσκεται αυτήν την ώρα σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά, όπου σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του zarpanews.gr εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός σε προχωρημένη σήψη σε δύσβατο, απόκρυμνο σημείο.

Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας ενώ διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών αναμένεται να επιχειρήσουν για τη μεταφορά της σορού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr έχει ενημερωθεί και Ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο προκειμένου να μεταβεί στο σημείο.

Πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στο πόρισμα του ιατροδικαστή και στο εάν ο σκελετός σχετίζεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Φρέ Αποκορώνου, ύστερα από μια ανήσυχη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.