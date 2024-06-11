Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε πως λόγω της πρόγνωσης για υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, είναι πιθανό να τροποποιηθεί το ωράριο λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης.

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, «λόγω της πρόβλεψης υψηλών θερμοκρασιών, για τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης θα πρέπει να κλείσει από τις 12 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα».

Πηγή: skai.gr

