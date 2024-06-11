Εν μέσω διαμαρτυριών για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας δίκης για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου τον Σεπτέμβριο του 2018, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο ανακοίνωσε σήμερα ότι η απόφαση για τον μεσίτη και τον κοσμηματοπώλη, που έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα για θανατηφόρα σωματική βλάβη, θα ανακοινωθεί στις 10 Ιουλίου.

Ενώπιον του δικαστηρίου ολοκληρώθηκε σήμερα η αγόρευση του τελευταίου εκ των δικηγόρων υπεράσπισης, αγόρευση που έριξε την αυλαία της ακροαματικής διαδικασίας την οποία παρακολουθούσαν συγγενείς και φίλοι του 33χρονου ακτιβιστή και δεκάδες πολίτες που στέκονται στο πλευρό της οικογένειας.

Η ανακοίνωση της προέδρου ότι το δικαστήριο δεν έχει δυνατότητα να ανακοινώσει την απόφαση του εντός του Ιουνίου, δίνοντας δικάσιμο για τις 10 Ιουλίου προκάλεσε αντιδράσεις.

Πρώτη εκείνη της μητέρας του 33χρονου θύματος. «Μας κοροϊδεύετε; Δεν αντέχουμε άλλο» είπε η κ. Κωστοπούλου που ανέμενε την κρίση του δικαστηρίου για τους δύο επιχειρηματίες. Η ένταση κορυφώθηκε όταν κάποιοι από το κοινό άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα, ενώ οι αστυνομικοί έλαβαν μέτρα για την ασφαλή έξοδο από την αίθουσα των κατηγορουμένων.

Οι δύο επιχειρηματίες έχουν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 10 ετών ο καθένας για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Στην αγόρευση του ο Εισαγγελέας Έδρας του ΜΟΕ έχει ζητήσει να κηρυχθούν ένοχοι όπως και πρωτόδικα, οι δύο κατηγορούμενοι επικαλούμενος ανάμεσα σε άλλα και το βιντεοληπτικό υλικό όπου οι δύο επιχειρηματίες φαίνονται να χτυπούν σφοδρά τον Κωστόπουλο λίγο πριν ξεψυχήσει στον πεζόδρομο της οδού Γλάδστωνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

