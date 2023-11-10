Αίτημα μετεγκατάστασης των κατοίκων του Βλοχού υποβλήθηκε στο δήμο Παλαμά

Αίτημα μερίδας κατοίκων της Κοινότητας Βλοχού προς το Δήμο Παλαμά με το οποίο ζητούν την παραχώρηση χώρου στην έδρα του Δήμου για την ανέγερση μονοκατοικιών για τη μετεγκατάστασή τους υπέβαλε σήμερα (ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ιωαν. Κούκας.

Όπως ανέφερε στο KarditsaLive.Net το αίτημα, το οποίο εγκρίθηκε και από την Κοινότητα αφορά 70 περίπου πλημμυροπαθείς οικογένειες που έπειτα από τα τελευταία πλημμυρικά φαινόμενα και όλα όσα έχουν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια θεωρούν την μετεγκατάσταση σε νέο χώρο ως την καλύτερη γι’ αυτούς επιλογή. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι κάτοικοι που για διάφορους λόγους δεν έχουν μέχρι στιγμής προσχωρήσει σ΄ αυτή την επιλογή, άλλοι που το σκέφτονται ή θέλουν προηγουμένως να γνωρίζουν τους όρους με τους οποίους θα γίνει κάτι τέτοιο, για να εκδηλώσουν ή όχι το ενδιαφέρον τους αλλά και κάποιοι που δεν θέλουν να φύγουν.

Για το ζήτημα της μετεγκατάστασης προγραμματίζεται γενική συνέλευση των κατοίκων την προσεχή εβδομάδα και θα μπορούν στο σχετικό αίτημα να εγγραφούν και άλλοι κάτοικοι με τον αριθμό της ταυτότητάς τους και τον αριθμό των μελών της οικογένειά τους

Το αίτημα

Στο αίτημά τους οι κάτοικοι αναφέρονται στα πρόσφατα γεγονότα αλλά και σειρά αντίστοιχων κινδύνων που αντιμετώπισαν τα προηγούμενα χρόνια, ενώ επισημαίνουν την απουσία αντιπλημμυρικών έργων.

Ειδικότερα για το ακραίο φαινόμενο το οποίο αντιμετώπισαν με την κακοκαιρία "Daniel" όπου το ύψος του νερού έφτασε τα 4,8 μ. και μετέπειτα με τον "Elias" όπου το ύψος του νερού έφτασε ξανά στο 1,5 μ., οι αιτούντες στην αίτησή τους τονίζουν ότι αναδείχτηκε ότι το χωριό τους είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος από άποψη γεωδυναμικού, όταν κυριολεκτικά βυθίστηκε και έμεινε κάτω από το νερό για περίπου 25 ημέρες πριν προχωρήσει στην υποχώρηση και στην σταδιακή αποστέγνωση.

«Κατά την καταστροφή αυτή, εμείς από θαύμα καταφέραμε να γλιτώσουμε τις ζωές μας, καταφεύγοντας στο γειτονικό ανάχωμα, ενώ παρακολουθούσαμε έντρομοι όλη την περιοχή, τις περιουσίες και τη ζωή μας ολόκληρη, να βυθίζονται αβοήθητα και να εξαφανίζονται κάτω από τη λίμνη που ταχέως και βιαίως δημιουργήθηκε.

Κατά τη διάρκεια αυτή των 25 ημερών, αντιμετωπίστηκαν πρωτοφανή επεισόδια μεγάλων κατολισθήσεων κτηριακών εγκαταστάσεων, όγκων ιζημάτων και λάσπης, δημιουργήθηκαν πολλαπλές κτηριακές αστάθειες, καθώς και αποτυπώθηκαν πολλά επικίνδυνα πεδία.

Και όλα αυτά έγιναν εν ριπή οφθαλμού, ενώ οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι κοιμόμασταν χωρίς καμία προειδοποίηση, χωρίς καμία προστασία και κατεύθυνση από οποιοδήποτε κρατικό φορέα!

ΕΠΕΙΔΗ, η γενική κατάσταση στην συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ άσχημη, επικίνδυνη και δεν υπάρχει καμία ουσιαστική υποδομή για προστασία ή/ και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της οποιασδήποτε νέας κακοκαιρίας.

ΕΠΕΙΔΗ, το ανάχωμα που δημιουργήθηκε 40 χρόνια πριν, χρειάζεται σοβαρές επισκευαστικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις για να παρέχει κάποιου είδους προστασία.

ΕΠΕΙΔΗ, εσωτερικά και εξωτερικά η φέρουσα δομική Αντοχή και συμπεριφορά των κτισμάτων κατά και μετά την πλημμύρα, αποδείχθηκε ως μη επαρκής και άκρως επικίνδυνη. Υπάρχουν σοβαρότατες ζημιές, όπως βλάβες και βέλος κάμψης σε δοκούς, πλάκες και προβόλους, βλάβες σε υποστυλώματα και τοιχία, σοβαρότατες βλάβες σε τοιχοποιίες, καθιζήσεις και μετακινήσεις, ενώ η κατάσταση του σκυροδέματος είναι επί το πλείστον από μέτρια έως κακή. Η επαναφορά σε ασφαλή επίπεδα είναι, όχι μόνο μη ευκόλως υλοποιήσιμη και πολύ αυξημένου κόστους και χρόνου, αλλά και αμφιβόλου αποτελέσματος.

ΕΠΕΙΔΗ, στα επιχρίσματα σημειώνονται έντονα σημεία αποσάθρωσης, εκτεταμένη σκουριά και οξείδωση του στατικού σκελετού των κτηρίων,

ΕΠΕΙΔΗ, πέραν των στατικών καταστροφών, έχουν σημειωθεί, εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων, εκτεταμένες εξελίξεις επιβλαβούς για την υγεία μούχλας, επίλυση του οποίου πολύ επίπεδου προβλήματος είναι πολυέξοδη και δύσκολη,

ΕΠΕΙΔΗ, σοβαρές ζημιές έχουν επίσης καταμετρηθεί και στα ξύλινα δοκάρια που στηρίζουν τις στέγες, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλές περιπτώσεις ν' αποσαθρώνονται και να μην μπoρούν να στηρίξουν επαρκώς το βάρος της υποκείμενης κατασκευής,

ΕΠΕΙΔΗ, εξίσου ανυπολόγιστες ζημίες έχουν υποστεί και στα δίκτυα νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνίας εντός και εκτός των κατοικιών,

ΕΠΕΙΔΗ, υπάρχει σoβαρή ανησυχία και έλλειψη αισθήματος ασφαλείας για τη μελλοντική συμπεριφορά, τρωτότητα, ευαλωτότητα και επικινδυνότητα, λόγω του αδύνατου πλέον υποστρώματος που εδράζουν οι κτηριακές μας υποδομές,

ΕΠΕΙΔΗ, η γύρω περιοχή του Βλοχού καλύπτεται από στρώσεις άμμου, πηλού και αργίλου, υλικά τα οποία αποτέθηκαν σταδιακά από το υπερχειλισμένο νερό. Αυτό θα φέρει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εμφάνιση μη ανατρέψιμων προβλημάτων στη σταθερότητα των θεμελίων των κτηριακών υποδομών με τρόπο που να μην είναι εφικτή η αποτελεσματική επισκευαστική λύση η/ και ανακατασκευή αυτών,

ΕΠΕΙΔΗ, δεδομένων της εποχικότητας, περιοδικότητας και συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως αυτές προβλέπονται με την διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή-κρίση, η αντικειμενική φυσική μας ασφάλεια και η ανθρώπινη μας αντoχή και υπομονή έχουν εκλείψει, καθώς και

ΕΠΕΙΔΗ, όλοι οι αιτούντες έχουμε χάσει τις εργασίες μας. Μη έχοντας άλλες πηγές εισοδήματος, έχουμε ολοσχερώς καταστραφεί οικονομικά.

Για τους ως άνω σοβαρούς λόγους και έχοντας ως πρώτο μέλημα την εξασφάλιση μας από νεότερους κινδύνους κατά της ζωής μας εν γένει,

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ:

1.Την παραχώρηση εκτάσεως Γης, αρκετής προς ανέγερση μονοκατοικιών για το σύνολο των αιτούντων, στην έδρα του Δήμου ΠΑΛΑΜΑ.

2.Την έγκριση της Τ.Κ. Βλοχού και την προώθηση του αιτήματος μας στον Δήμο Παλαμά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.