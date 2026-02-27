Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Αιγάλεω, όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα τρεις τραυματίες να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης προκαλεί σοκ.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη προσωρινά καθώς οι δυνάμεις της Τροχαίας και τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν άμεσα για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Το βαρύ όχημα, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε σειρά αυτοκινήτων που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου. Οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν το μέγεθος της πρόσκρουσης, η οποία μετέτρεψε τα σταθμευμένα οχήματα σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις από το Αττικό Νοσοκομείο, οι τρεις άνθρωποι που διακομίστηκαν εκεί φέρουν τραύματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους. Οι αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο της καταστροφής περιγράφουν σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως σώθηκαν από καθαρή τύχη. Πολλοί από αυτούς βρίσκονταν μόλις λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου «καρφώθηκε» το φορτηγό, τονίζοντας πως αν το ατύχημα συνέβαινε δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και οι ίδιοι.

Η αστυνομία διενεργεί ενδελεχή έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του φορτηγού, εξετάζοντας τόσο το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης όσο και την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους από την πλευρά του οδηγού. Το συγκεκριμένο τμήμα της Λεωφόρου Θηβών θεωρείται ιδιαίτερα πολυσύχναστο, γεγονός που καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο επικίνδυνο για τους πεζούς και τους υπόλοιπους οδηγούς.



Πηγή: skai.gr

