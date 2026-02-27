Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί νωρίς το πρωί της Παρασκευής στη Λ. Θηβών, στο ύψος του Αιγάλεω, όπου σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τρία άτομα έχουν τραυματιστεί και έχουν μεταφερθεί στο Αττικό Νοσοκομείο, δίχως να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις επτά το πρωί, με το φορτηγό να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να προκαλεί φθορές σε επτά οχήματα.

Το φορτηγό παρέσυρε ένα φανάρι, μια πινακίδα φαρμακείου και έπεσε σε τρία αυτοκίνητα και τέσσερα μηχανάκια.

