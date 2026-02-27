Θεσσαλονίκη: Πατέρας μαθητή φώναζε και απειλούσε διευθυντή δημοτικού σχολείου

Αναστάτωση στo δημοτικό σχολείο όπου φοιτά το παιδί του, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προκάλεσε χθες το πρωί ένας άνδρας 41 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, φωνάζοντας και απειλώντας τον διευθυντή του σχολείου, ο πατέρας διατάραξε την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Στη συνέχεια κλήθηκε η 'Αμεση Δράση και τον συνέλαβε.

Η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

