Νεκρός 17χρονος στο Λουτράκι από μαχαιριές - Νοσηλεύεται ένας 19χρονος

Σοκ έχει προκαλέσει στο Λουτράκι ο θάνατος ενός 17χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι ενώ ένας 19χρονος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Το ανήλικο αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο από συγγενικό του πρόσωπο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος τραυματίας φέρει πιθανώς τραύματα στην κοιλιά. Σημειώνεται ότι ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Κορίνθου και από εκεί μεταφέρθηκε και πλέον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Σωτηρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος ισχυρίστηκε στους γιατρούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο.

Οι συνθήκες του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση και οι αρχές διερευνούν αν συνδέονται τα δύο περιστατικά.

Πηγή: skai.gr

