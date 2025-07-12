Τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Άξιον Εστί στη Λεύκα Αγρινίου, η κηδεία της 2χρονης Αλεξάνδρας, του μικρού κοριτσιού που χθες Παρασκευή βρήκε τραγικό θάνατο κάτω από τις ρόδες οχήματος που οδηγούσε ο πατέρας της.

Συγγενείς και φίλοι με ραγισμένες καρδιές παρευρέθηκαν στην εκκλησία για να αποχαιρετήσουν το αγγελούδι και για να πουν λόγια παρηγοριάς στους χαροκαμένους γονείς.

Τραγική φιγούρα ο 29χρονος πατέρας που άθελα του αφαίρεσε τη ζωή του μονάκριβου κοριτσιού του και η σύζυγος του που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους. Ήταν οι δυο τους που μετέφεραν χθες στο νοσοκομείο την μικρή Αλεξάνδρα μετά το δυστύχημα, χωρίς όμως οι γιατροί να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Ήταν ήδη αργά…

Κανείς δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυα του αντικρίζοντας το λευκό φέρετρο με το νεκρό κοριτσάκι.

Η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στον ιερό ναό. Όπως είναι γνωστό η εκκλησία της Παναγίας Άξιον Εστί στη Λεύκα Αγρινίου ανεγέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων του πενταπλού φονικού στα Καλύβια Αγρινίου, τον Νοέμβριο του 2006.

Μετά το τέλος της κηδείας οι γονείς ζήτησαν να μείνουν για λίγο μόνοι με το δίχρονο παιδάκι τους για να το αποχαιρετήσουν.

Πηγή: skai.gr

