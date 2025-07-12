Χαλκιδική: Νεκρή λουόμενη σε θαλάσσια περιοχή της Νικήτης

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη θάλασσα, σήμερα το μεσημέρι, μία 71χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, σε παραλία της Νικήτης Χαλκιδικής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά, του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Η 71χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Προανάκριση διενεργείται από τη λιμενική αρχή του Νέου Μαρμαρά, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Διαβατών για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

