Με μεταφορές παράτυπων μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα συνεχίζεται η επιχείρηση αποσυμφόρησης της Κρήτης. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς είναι ανάστατοι, ενώ έντονη ανησυχία εκφράζει και ο τουριστικός κλάδος λέγοντας επίσης «όχι» στη δημιουργία κλειστής δομής, με τα νέα μέτρα να πυροδοτούν εντάσεις μεταξύ μεταναστών.

Συγκεκριμένα, περίπου 1.300 μετανάστες παραμένουν σε πρόχειρες δομές στο νησί της Κρήτης, με τις διαδικασίες μεταφοράς τους στην ενδοχώρα να προχωρούν με αργούς ρυθμούς. Τα μέτρα της κυβέρνησης που «πάγωσαν» την εξέταση ασύλου σε όσους έρχονται από τη βόρεια Αφρική, προκαλούν εντάσεις μεταξύ των μεταναστών.

Μάλιστα, κάποιοι από τους 750 μετανάστες που παραμένουν στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς στα Χανιά βρίσκονται στο σημείο εδώ και 1 ολόκληρη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, παράγοντες του τουρισμού της Κρήτης εκφράζουν τον προβληματισμό τους, με 15 τουριστικούς φορείς να αποστέλλουν επιστολή ανησυχίας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντιδράσεις και για τη δημιουργία κλειστής δομής

Παράλληλα, την πρόθεσή της για δημιουργία κλειστής δομής παράνομων μεταναστών έχει εκφράσει η κυβέρνηση, με τους κατοίκους στην πλειονότητά τους να δηλώνουν την αντίθεσή τους σε αυτό.

Το σχέδιο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η αναχώρηση μεταναστών τουλάχιστον ανά 100 καθημερινά προς την ηπειρωτική χώρα. Πιο αναλυτικά, από τους 1.250 απόψε αναμένεται να αναχωρήσουν 100 από τα Χανιά και 100 από το Ρέθυμνο.

Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί 194 έφτασαν το λιμάνι του Πειραιά παρουσία ισχυρών δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος. Είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο βράδυ από τις πρόχειρες δομές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Πρόκειται για άνδρες κυρίως αφρικανικής καταγωγής από το Σουδάν, τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Όσοι φτάνουν στο λιμάνι προωθούνται σε κλειστές δομές στην ενδοχώρα.

Δυο συγκεντρώσεις για το μεταναστευτικό

Απόψε στα Χανιά είναι προγραμματισμένες και δυο συγκεντρώσεις, με την πρώτη να ξεκίνησε στις 6 το απόγευμα στην Πλατεία της Κεντρικής Αγοράς, στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, όπου οι πολίτες που έχουν συγκεντρωθεί να είναι υπέρ των μεταναστών, προσδίδοντας αντιρατσιστικό χαρακτήρα στη συγκέντρωση.

Για τις 8 το βράδυ είναι προγραμματισμένη η δεύτερη συγκέντρωση στη Σούδα, όπου τα άτομα που θα μαζευτούν δεν υποστηρίζουν ούτε τις κλειστές δομές, επιθυμώντας την οριστική και άμεση απομάκρυνση των μεταναστών από το νησί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.