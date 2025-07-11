Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Tραγωδία στο Αγρίνιο: Πατέρας έκανε όπισθεν με το αμάξι και σκότωσε το δίχρονο παιδί του

Πατέρας στο Αγρίνιο, προσπαθούσε να παρκάρει το όχημά του με την όπισθεν και παρέσυρε, τραυματίζοντας θανάσιμα, το δύο ετών παιδί του

Αγρίνιο: Πατέρας έκανε όπισθεν με το αμάξι και σκότωσε το δίχρονο παιδί του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στο Αγρίνιο όπου πατέρας παρέσυρε με το όχημά του και σκότωσε το δίχρονο παιδί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε χώρο γκαράζ, όπου ο πατέρας, επιχειρώντας να παρκάρει το αυτοκίνητό του με την όπισθεν, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το παιδί του.

Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αγρίνιο παιδί παράσυρση πατέρας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark