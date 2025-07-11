Αγρίνιο: Πατέρας έκανε όπισθεν με το αμάξι και σκότωσε το δίχρονο παιδί του

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στο Αγρίνιο όπου πατέρας παρέσυρε με το όχημά του και σκότωσε το δίχρονο παιδί του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε χώρο γκαράζ, όπου ο πατέρας, επιχειρώντας να παρκάρει το αυτοκίνητό του με την όπισθεν, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το παιδί του.

Το άτυχο παιδάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του

