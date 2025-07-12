Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνδρομή της Ελλάδας με δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για την κατάσβεση της φωτιάς στη Βόρεια Μακεδονία

Η αποστολή των δύο εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM)

Canadair

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415 απέστειλε η Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να συμβάλει στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Νικολίτς του Δήμου Δοϊράνης, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο 12 Ιουλίου, και ώρα 16:53 απογειώθηκαν δύο (2) Canadair CL-415, από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνδράμουν στη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η αποστολή των δύο εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), ο οποίος ενεργοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Μακεδονία Φωτιά Canadair
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark