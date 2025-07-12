Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL-415 απέστειλε η Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να συμβάλει στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Νικολίτς του Δήμου Δοϊράνης, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο 12 Ιουλίου, και ώρα 16:53 απογειώθηκαν δύο (2) Canadair CL-415, από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συνδράμουν στη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η αποστολή των δύο εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), ο οποίος ενεργοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.



Πηγή: skai.gr

